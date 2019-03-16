Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor - Hatayspor: 1-3

Osmanlıspor - Hatayspor: 1-3

1 saat önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk.

Osmanlıspor - Hatayspor: 1-3, System.String[]


STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Gökmen Olgaç OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 38 Mathew), Lumanza (Dk. 60 Magaye), Burhan Eşer, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 38 Mertan Caner Öztürk), Ayuk

HATAYSPOR: Akın Alkan, Murat Paluli, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Yasin Güreler, Diallo (Dk. 86 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 68 Korkishko), Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Nimaga), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

GOLLER: Dk. 84 Burhan Eşer (Osmanlıspor) - Dk. 10 - Dk. 32 - Dk. 57 Mirkan Aydın (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Bayır, Todorovic, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor) - Gökhan Karadeniz, Korkishko, Yasin Güreler (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Hatayspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

Süleyman Abay, Muhammed Bayır, Burhan Eşer, Spor
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