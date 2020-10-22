ÖSYM Başkanı Aygün: YDS sonuçları açıklandı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün: YDS sonuçları açıklandı
22.10.2020 11:46
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığı duyurdu.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Eylül'de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığı duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YDS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
ANKARA, -
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