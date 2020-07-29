Otobüs durağındaki tüp polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Bakırköy'de bir otobüs durağına bırakılan boş mutfak tüpü polisi alarma geçirdi.

Bakırköy Ataköy'de bir otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mutfak tüpü bırakıldı. Tüpü fark eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çevre güvenliği aldı. Tüpün bulunduğu durak çevresini şeritlerle kapatan ekipler, kimsenin durağa yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tüpün bulunduğu durağa gitti. Bu sırada yol araç trafiğine kapatılırken, yapılan incelemede tüpte herhangi bir patlayıcı düzeneğine rastlamayınca tüp bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Volkan Kayalar/İHA)