Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ökkeş Acet (55), Esma Atlar (37) ve Yaşar Doğan'ın (58) cenazeleri, Osmaniye Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Gaziantep'e getirildi. Cenazelerden Ökkeş Acet ve Esma Atlar, Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada hayatını kaybeden Yaşar Doğan'ın (58) cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Ökkeş Acet ile Yaşar Doğan'ın ayakkabıcı olduğu ve iş için gittikleri İzmir'den Gaziantep'e dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Eda Bayrak'ın cenazesi ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP