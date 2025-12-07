Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
07.12.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'deki kazada ölen 3 kişi, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenleri yapıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ökkeş Acet (55), Esma Atlar (37) ve Yaşar Doğan'ın (58) cenazeleri, Osmaniye Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Gaziantep'e getirildi. Cenazelerden Ökkeş Acet ve Esma Atlar, Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada hayatını kaybeden Yaşar Doğan'ın (58) cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Ökkeş Acet ile Yaşar Doğan'ın ayakkabıcı olduğu ve iş için gittikleri İzmir'den Gaziantep'e dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Eda Bayrak'ın cenazesi ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı Park halindeki araç alev alev yandı, geriye hurda kaldı
Komşuda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı
İstanbul’da sağanak kabusu Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM’i kilitledi İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

23:21
Galatasaray’da Icardi’nin yerine 30 milyon euro’luk golcü
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü
22:41
Trump’ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid’deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı
22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem
22:07
3 gol, 2 kırmızı kart Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
21:42
MHP’li Feti Yıldız: “Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez“
MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 05:10:02. #7.12#
SON DAKİKA: Otobüs Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.