Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale

Trabzon- Beşikdüzü hattında görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs sürücüsü, fenalaşan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı.



Aldığı ilk yardım dersi sayesinde otobüste baygınlık geçiren 80 yaşındaki kadına müdahale ederek boğazına kaçan yemek artıklarını temizleyip ilk müdahaleyi yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli otobüs şoförü Mehmet Bülbül, örnek davranışıyla takdir topladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon-Beşikdüzü hattında görev yapan Bülbül'ü bu davranışından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.



Otobüse binen yaşlı kadının rahatsız olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle zaman zaman kendisini kontrol ettiğini belirten Bülbül, "Beşikdüzü-KTÜ hattı seferini yapıyordum. Otobüse yaşlı bir teyzemiz bindi. Biraz rahatsızdı, ben de kendisine devamlı 'Bir şeyin var mı?' diye soruyordum. Kendisi de bana üşüttüğünü söylemişti. Seyir halinde iken arasıra kendisini kontrol ediyordum. Daha sonra Çarşıbaşı ilçesinin çıkışına doğru baygınlık geçirdiğini fark ettim. Yanında bir abla vardı, ona su verdim yüzüne sürdü. Başı geriye doğru idi, kendinden geçmişti. Çıkarmaya çalışıyordu ama boğuluyordu. Ben de hemen yanına koştum. Başını aşağı doğru eğdim, ağzındaki kusuntuları temizledim, suyla yıkadım. Aşağı indirdim, yüzünü gözünü sildim. O sıra zaten vatandaşlar ambulans çağırmıştı. Ambulans geldi, tansiyonuna baktılar ve ambulansa teslim ettik. Biz de daha sonra yolumuza devam ettik. Teyzemiz birkaç gün sonra tekrar karşılaştık aracımıza bindi. Bana 'Ne istiyorsun?' dedi, ben de 'Canının sağlığını istiyorum' dedim. Daha sonra bana sarılarak 'Allah sana uzun ömürler versin' dedi" diye konuştu.



"İlk yardım eğitimi almıştık"



İlk yardım eğitimi aldıklarını ve bu sayede hiç tereddüt etmeden yaşlı kadına müdahale ettiğini dile getiren Bülbül, "Ben zaten ilk yardım konusunda eğitim almıştım. Üniversitede hocalarımızdan ilk yardım konusunda sağlık eğitimi almıştık. Ambulanstaki doktor hanım bana, 'Başını kaldırmasan ciğerine kaçıp boğulabilirdi' dedi. Yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Böyle şeyler ara sıra oluyordu müdahale ediyordum ancak kusma işi olunca hemen müdahale ettik. Sonuçta bir cana müdahale ediyorsunuz. Onun yaşaması beni çok mutlu etti. Çevremdekilerin hepsi çok güzel tepkiler verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi çağırdı tebrik etti, ödüllendirdi" dedi.



Başkan Zorluoğlu ise haberi ilk duyduğunda duygulandığını ifade ederek, "Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar. Ben en başta Mehmet kardeşimi gösterdiği hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Yaptığınız davranışla topluma ferahlık verdiniz. Hem insanlık ölmemiş dedirten bir yaklaşım sergilediniz hem de Büyükşehir Belediyemizin bir çalışanı olarak markamıza değer kattınız. İlk günden beri bir aile ortamı oluşturmak ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Zorluoğlu, görüşmenin sonunda Mehmet Bülbül'e ödülünü takdim etti. Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. - TRABZON