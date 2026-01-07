Otobüs Şoföründen Kahramanlık

Tekirdağ'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Çarşı-Hastane seferini yapan Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi taşımacılık yapan yolcu otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu fenalaştı.

Diğer yolcuların uyarılarıyla kişinin rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Tufan Atalay, zaman kaybetmeden rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürdü.

Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüs içindeki kameralarca kaydedildi.

Tufan Atalay, gazetecilere uzun yıllar otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine hiç düşünmeden hastaneye gittiğini belirten Atalay, "Seyir halindeydim, hiç tereddüt etmeden otobüsü hızla Tekirdağ Şehir Hastanesi acili önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin." dedi.

Atalay, tedavisinin ardından taburcu olan kişinin daha sonra gelip kendisine teşekkür ettiğini dile getirdi.