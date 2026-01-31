Otobüste Nöbet Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren 60 yaşındaki Veysi Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste nöbet geçiren Yıldırım, oturduğu koltuktan düşerek yaralandı.

O anlar otobüsün kamerasında yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.