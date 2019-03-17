Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan Yolcuya Gözaltı

Bitlis karayolunda jandarmanın yaptığı yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, üzerinde ve valizinde 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

VAN- Bitlis karayolunda jandarmanın yaptığı yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, üzerinde ve valizinde 3 kilo 179 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolundaki Balaban mevkiinde oluşturdukları uygulama noktasında, yolcu otobüsünü durdurdu. Otübüste kimlik konrolleri yapan ekipler, otobüste seyahet eden bir yolcunun şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Bunun üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada ismi açıklanmayan yolcunun üstünden ve valizinden 10 şeffaf poset içerisinde 3 kilo 179 gram metamfetamin ele gecirildi. Gözaltına alınan yolcunun jandarmadaki sorgusu sürüyor.



- Van

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