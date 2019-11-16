Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Karabük- Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı (70) 15 DM 923 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisi Kızılcaören yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, sürücü Tezcan ile otomobildeki Fetiye Tezcan (58) ve Ayşe Kayhan (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal (13) ile Gökçe Kayhan (2) sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, Karabük Valisi Fuat Gürel de olay yerine gelerek, polis ekiplerinden bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti

Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu

Karabük'te kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş