Otomobil çarpan bisiklet 40 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı bisiklet yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bisiklet sürücüsü Emre Erdem'in (26) ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Avarlar kavşağında Emre Erdem yönetimindeki bisiklete arkasından gelen Cihan Özdemir (26) yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı otomobil çarptı. Kazada 40 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü Erdem ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.