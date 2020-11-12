Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika

Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular

12.11.2020 10:55
Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular, System.String[]

KONYA'da B.Y. (29) adlı genç kıza, S.O.(36) adlı erkek arkadaşıyla oturduğuotomobilden indirip, döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan (27) gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

KONYA'da B.Y. (29) adlı genç kıza, S.O.(36) adlı erkek arkadaşıyla oturduğu

otomobilden indirip, döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan (27) gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Olay, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi'ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşı S.O.'nun içinde oturdukları otomobilin yanına, başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.'yu otomobilden indirip, çırılçıplak soydu. Ardından da dövdü. B.Y.'ye cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen şüpheliler, ikilinin çıplak halde fotoğraflarını çekip, 10 bin lira istedi.İki arkadaşın yanından ayrılan şüpheliler, bir süre sonra B.Y.'yi cep telefonundan arayarak, parayı getirmesini söyledi. B.Y. ve S.O. da polise giderek, yaşadıklarını anlattı.   Hemen çalışma başlatan polis, Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan ile Habip K. (28) ve Burhan Ç.'yi (28) şüpheli olarak belirledi.Polis, B.Y.'nin arandığı cep telefonu hattının sahibinin Habip K., genç kıza cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, çıplak görüntüleri çeken kişinin de Cumali Yazıcı olduğunu saptadı. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüpheliler, ilk ifadelerinde bölgede hayvancılık yaptıklarını, hırsız olabileceklerini düşünerek otomobilin yanına gittiklerini, 2 kişiyi dövdüklerini itiraf edip, cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan, 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma, şantaj, cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. Habip K. ve Burhan Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


- Konya
Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular

Mehmet Fatih, Erkek, Konya, Yılan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu         
09:59
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu         
09:31
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei