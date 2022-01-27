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Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü - Son Dakika

Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü

27.01.2022 17:25

Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü Park ettiği otomobili 1 dakika sonra kullanılamaz hale geldi Korku dolu anlar kamerada, araçlarda hasar oluştu Otomobil sahibi Osman Koz: "İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu" Sakarya'nın Kocaali ilçesinde...

Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü

Park ettiği otomobili 1 dakika sonra kullanılamaz hale geldi

Korku dolu anlar kamerada, araçlarda hasar oluştu

Otomobil sahibi Osman Koz: "İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu"

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üzerinden iki aracın üzerine kar kütleleri düştü. Büyük çapta maddi hasara yol açan olayın görüntüleri ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobili hasar gören Osman Koz, "Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü. İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa sonu kötü olurdu" dedi.

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Kar kütlelerinin altında kalan araçlar adeta kullanılamaz hale geldi.

Kar kütlelerin düştüğü an kamerada

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iş yeri içerisinde vatandaşların oturduğu esnada araçların üzerine kar kütlelerinin düştüğü görülüyor. Daha sonrasında iş yerinde oturan otomobil sahibi ve vatandaşların dışarıya çıkarak hasar gören araçların yanına gittiği anlar yer alıyor.

Otomobil sahibi 1 dakika ile ölümden döndü

Otomobili kar kütlelerinin altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve olay anını anlatan Osman Koz, "Öğle namazını kıldık, cemaatten bir arkadaşım ile birlikte aracımızı buraya çektik. Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü ve arabamız bu hale geldi. Tavan çöktü, camlar patladı yaklaşık 100 bin liraya yakın hasar vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk tam kendimize çay söylemiştik, biranda gürültü oldu ve dışarıya baktığımızda araçların üzerine kar kütlesi düşüyordu. İki tane araba vardı, birisi benimdi ve diğeri komşumundu. Ama görüntüsü korkunçtu, bir insanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu" ifadelerine yer verdi.

Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü
Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü

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Otomobil, Sakarya, Kocaali, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kar kütlesi binanın çatısından araçların üzerine böyle düştü - Son Dakika
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