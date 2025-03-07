Otomotiv devi 177 bin aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de motor kapağıyla ilgili bir güvenlik sorunu nedeniyle 177 bin 493 adet crossover SUV modelini geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlarda motor kapağının servis sırasında hatalı montaj yapılması halinde gevşeme riski taşıdığı tespit edildi. Bu durumun, kapağın sıcak motor yüzeyleriyle temas ederek yangın tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

MOTOR KAPAKLARI ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Geri çağırma, 2024 ve 2025 model yıllarında üretilen belirli Atlas ve Atlas Cross Sport modellerini kapsıyor. Volkswagen, problemi çözmek için yetkili bayiler aracılığıyla motor kapaklarını ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, araç sahiplerini en kısa sürede bayilere yönlendirmeye hazırlanıyor.