Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

20.05.2022 15:39

Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi.

Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

3 çocuk babası şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın tadilatında çalışan Ender Kuyu, dinlenmek için oturduğu mermerin kırılması sonrasında 3 metreden düşerek feci şekilde can verdi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 262 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir binanın tadilatında çalışan 38 yaşındaki 3 çocuk babası Ender Kuyu, dinlenmek için bina kapısının önünde bulunan beton duvara oturdu. Kuyu, daha sonra oturduğu mermerin kırılmasının ardından 3 metre yükseklikten kafa üstü binanın bahçesine düşerek yaralandı. Kuyu'nun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Kuyu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Kuyu, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Kuyu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuyu'nun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Çarşamba günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından adrese gelen cumhuriyet savcısı, bölgede inceleme gerçekleştirdi. Kuyu'nun düşmesinde bir ihmal olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

"Binanın dışında gerçekleşen kötü bir ölüm oldu. Keşke olmasaydı"

Olayın gerçekleştiği gün iş yerinde çalıştığını ve durumu eşinden öğrendiğini söyleyen bina sakinlerinden Medeni Özkan, "Eşim beni aradı. Binadan birisinin düştüğünü söyledi. 'Nereden düştü?' diye sorduğumda binanın girişinde bulunan mermerden düştüğünü söyledi. 112'ye haber vermişler. Ambulans gelmiş, polis ekipleri gelmiş. Düşen adamı hastaneye kaldırmışlar. Akşam eve geldiğimizde durumun ne olduğunu apartmanda oturanlara sorduk. Adamın burada çalıştığını söylediler. Belli bir süre sonra ekipler geldi. Daire sahibini sordular, burada olmadığını söyledik. Şahsın vefat ettiğini öğrendik. O esnada insan üzülüyor, dizlerinin bağı çözülüyor. Böyle bir olayın olması sıkıntı. Elimizden gelen bir şey de yok. Binanın dışında gerçekleşen kötü bir ölüm oldu. Keşke olmasaydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Ender Kuyu'nun düşerek hayatını kaybettiği olay anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun mermerin üzerinde oturduğu, bir süre sonra mermerin kırıldığı ve şahsın düştüğü görülüyor. Görüntülerin devamında ise Kuyu'nun düştüğünü gören vatandaşlar, panikleyerek yardıma koşuyor.

Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada
Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
Bacağı kopan yılkı atı feci şekilde can verdi Bacağı kopan yılkı atı feci şekilde can verdi Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu...O anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dinlenmek için oturduğu yerden düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada - Son Dakika


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