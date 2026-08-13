Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorin türü akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV 31 Ağustos’a kadar sıfırlanırken, eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak. 1 Ocak 2027’den itibaren ise litre başına 13,9006 TL ÖTV uygulanacak.
Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AĞUSTOS SONUNA KADAR SIFIRLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.
KADEMELİ OLARAK ARTACAK
Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına eylül ayında 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.
1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.
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