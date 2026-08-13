Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika
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Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete\'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
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Motorin türü akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV 31 Ağustos’a kadar sıfırlanırken, eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak. 1 Ocak 2027’den itibaren ise litre başına 13,9006 TL ÖTV uygulanacak.

Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞUSTOS SONUNA KADAR SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına eylül ayında 3 TL, ekim ayında 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise ÖTV tutarı 13,9006 TL olarak uygulanacak.

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Son Dakika ÖTV Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • BURAK ÖZTÜRK BURAK ÖZTÜRK:
    Halkın adamı reis yaptı yine kıyağını 6 0 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    kaçınca dünya ülkesiyiz 2 3 Yanıtla
  • mahmuterdem65@icloud.com [email protected]:
    daha nasıl ve hangi pozisyonda seveceklerini bilemiyorlar 2 3 Yanıtla
  • Dogukan Dogukan:
    vay amg 2 2 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    benzin kullanan vatandaş neden ÖTV veriyor aqqq 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı - Son Dakika
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