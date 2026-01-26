OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma İnisiyatifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma İnisiyatifi

OYAK Çimento\'dan Arama Kurtarma İnisiyatifi
26.01.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OYAK Çimento, ARKE ekibi ile afetlere karşı hazırlık ve toplumsal sorumluluk hedefli çalışmalara başladı.

Çimento sektörünün önde gelen firmalarından OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) vizyonunu toplumsal sorumlulukla birleştirerek şirket çalışanlarından oluşan arama kurtarma ekibi ARKE'yi hayata geçirdi. AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurulan ARKE, şirketin afetlere karşı kurumsal hazırlık kapasitesini sürdürülebilir bir modele dönüştürüyor.

6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesinde hem arama kurtarma hem de yardımların ulaştırılması konusunda etkin bir rol alan OYAK Çimento, sahadaki deneyimlerini profesyonel bir yapıya kavuşturma kararı alarak, "ARKE - OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibi"ni kurdu.

Farklı üretim tesislerinden gönüllü çalışanların katılımıyla oluşturulan ARKE ekibi; arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, enkazda çalışma ve kriz yönetimi gibi kritik alanlarda yoğun teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini tamamladı. 5 Aralık 2025 itibarıyla eğitimlerini başarıyla bitiren ekip, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon sürecinin ardından profesyonel düzeyde operasyonlara katılabilecek yetkinliğe sahip olacak.

"Afet hazırlığını somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürdük"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela şunları söyledi: "OYAK Çimento olarak afetlere karşı hazırlıklı olmayı bir kurumsal ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede şirketimizin iş sürekliliğini düşünürken, insan hayatını önceleyen bir yaklaşımı benimsemek ve içselleştirmek zorundayız. Afetlere hazırlığı somut bir kurumsal kapasiteye dönüştürmek çok önemli bir karar, bunun sonucu olarak AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon süreci kapsamında kurduğumuz ARKE - OYAK Çimento Arama ve Kurtarma Ekibi, bu yaklaşımın sahadaki karşılığı olarak konumlanıyor. Farklı tesislerimizden oluşturulan ekibimiz, yoğun eğitimler ile gerçek operasyon senaryolarına hazır hale geldi. ARKE, sadece OYAK Çimento tesisleri için değil ihtiyaç duyulması halinde bulunduğumuz bölgelerde de destek verebilecek donanıma sahiptir. Bu yapıyı sürekli geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Sürdürülebilir afet yönetimi ve toplumsal katkı

Yapılan açıklamaya göre; ARKE, OYAK Çimento'nun sadece kendi tesis ve çalışan güvenliğini korumakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin genel afet müdahale kapasitesine de katkı sunma hedefini taşıyor. Şirketin İSG odaklı dönüşüm stratejisinin bir parçası olan bu girişim, çalışan bağlılığını artırırken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını da pekiştiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma İnisiyatifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:55:19. #7.11#
SON DAKİKA: OYAK Çimento'dan Arama Kurtarma İnisiyatifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.