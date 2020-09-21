Oyuncu Aslıhan Gürbüz: İhtişamına hayran kaldığım bu ağaç yandı - Son Dakika

Oyuncu Aslıhan Gürbüz: İhtişamına hayran kaldığım bu ağaç yandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde, Muratreis Koyu'ndaki yazlık sitelere yakın bir noktada geçen cumartesi akşamı çıkan ve Badavut sahiline kadar ulaşan yangında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 40 hektar ormanlık alan kül oldu.

Oyuncu Aslıhan Gürbüz: İhtişamına hayran kaldığım bu ağaç yandı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde, Muratreis Koyu'ndaki yazlık sitelere yakın bir noktada geçen cumartesi akşamı çıkan ve Badavut sahiline kadar ulaşan yangında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki 40 hektar ormanlık alan kül oldu. Ortaya çıkan kara tablonun ardından Ayvalık'ta yaşayan oyuncu Aslıhan Gürbüz,  "24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı" diyerek üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Yaşadığı sağlık problemlerinin ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendisine yeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başlamış, sokak hayvanlarına sahip çıkan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Son olarak geçen cumartesi akşamı Aslıhan Gürbüz'ün de yaşadığı Ayvalık ilçesinde Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu yakınlarında yazlık sitelere yakın bir noktada elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde 40 hektar ormanlık alan kül oldu.

Yangının ardından Aslıhan Gürbüz Instagram hesabından iki fotoğraf paylaşarak, yangın sonrası ortaya çıkan kara tabloyu gösterdi. Gürbüz, bir çam ağacının gövdesi üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp şu notu yazdı: "24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. Topladığımız çiçekler, beslediğimiz hayvanlar, gövdesinde oturduğumuz çamlar, seslerini dinlediğimiz kuşlar, renklerine hayran kaldığımız arılar ve daha niceleri bir gecede yandı bitti kül oldu. Rant diyen var, elektrik telleri diyen var. Sigaradan veya mangaldan diyen var. 40 hektar ile 80 hektar arası değişen bir alandan bahsediliyor. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin. Cennet gibi bir vatanın her köşesine, her ağacına, her kuşuna ve her karış toprağına hayran bir vatandaş olarak. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Ben ülkemi, ben doğayı çok seviyorum. ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal."

Çok sayıda beğeni ve yorum alan Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımına, Bozcaada sevdalısı ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, "Ne güzel yazmışsın, anlatmışsın Aslı. Beni serinleten tek gerçek, 'doğa kazanır' kuralı. Biz adam olsak da, olmasak da ama gayret etmeli, senin de altını çizdiğin gibi" mesajıyla yorum yaptı.


- Ayvalıkbalıkesir

Aslıhan Gürbüz, Küçükköy, Ayvalık, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Aslıhan Gürbüz: İhtişamına hayran kaldığım bu ağaç yandı - Son Dakika

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