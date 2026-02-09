Özarslan'dan Özgür Özel'e Suç Duyurusu - Son Dakika
Özarslan'dan Özgür Özel'e Suç Duyurusu

09.02.2026 16:14
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Özarslan, belediye binasında yaptığı açıklamada, görevinin başında olduğunu, parti ayırmadan vatandaşa, Keçiören halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'ye örnek gösterilebilecek, rol model olabilecek bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini vurgulayan Özarslan, buna karşılık kendilerine baskı ve mobbing uygulandığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek, bu nedenle dün parti üyeliğinden istifa ettiğini anımsatan Özarslan, "Malumunuz bana yapılan bu mesajlaşma üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam olsun, küçük kardeşlerim olsun, onlar da 'biz de bulunmak istiyoruz' dediler." ifadesini kullandı.

Mesut Özarslan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin soruya karşılık Özarslan, "Şu an gündemimiz o değil, şu an bağımsızım, hizmetime devam ediyorum." yanıtını verdi.

Özarslan, süreç içinde AK Parti ya da MHP'den isimlerle görüşüp görüşmediğine yönelik soru üzerine, "Bu geçme gibi konularda asla ve katiyen olmadı ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek, kodlar çerçevesinde tabii ki AK Parti'li arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisinden yetişme birisiyim, tabii ki oradaki abilerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, istişare ediyoruz ülke için. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, bir başka soru üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile rutin görüşmeler yaptığını, bahse konu olay üzerinden herhangi bir iletişime geçmediklerini belirtti.

"Başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz? Sizin şu an içinde bulunduğunuz durumda 'şu partiyle yollarım kesişebilir' dediğiniz bir parti var mı? AK Parti ya da MHP?" şeklindeki soruya karşılık Özarslan, muhafazakar bir aile yapısından geldiğini belirterek, "Benim için ne AK Parti bana uzak, ne Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak. Bakacağız süreç neyi gösterir onu bilemem. Ama şu an bağımsızım. Önemli olan Keçiören halkımıza hizmettir, bunu da kimseyi incitmeden ve kimseyi ayırmadan devam edeceğiz." diye konuştu.

"PORTAŞ" iddiaları

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ AŞ'nin Genel Müdürü olduğu dönemdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yalan, iftira. Benim dönemime ilişkin bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. O müfterilere de yakında zaten adalet cevabını verecektir. Onlar müfteri olarak devam ediyorlar, etmeye devam edecektir. Mesut Özarslan, Müslüman Türk evladıdır, devletin beytülmalı, tüyü bitmemiş yetimin hakkı nedir, bunu bilen birisidir. 7 senedir aynı iftiralar, aynı laflar... Malumunuz sosyal medya, televizyonlar üzerinden bize mesnet oluşturulmaya çalışılıyor. Şükürler olsun bu konuya ilişkin bir kere bile, bir savcının önüne gidip ifade vermişliğim dahi yoktur. Tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Biz devletimizin, milletimizin yanındayız. O iftiracılar, müfteriler bataklıkta boğulmaya devam ediyor ve edecektir."

