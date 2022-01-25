Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi - Son Dakika

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, engelsiz ticaret ve sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Çin- Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin hazırlanmasını teklif etti.

Mirziyoyev, Orta Asya ve Çin Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölge ülkeleriyle Çin arasında yük taşımacılığı ve bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi amacıyla sistemli çözümlerin hazırlanmasının önemini vurgulayarak, bu çerçevede "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaatının bu yıl başlatılmasını önerdi.

Mirziyoyev, Çin ile bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bu ülkeler arasında engelsiz ticaret ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin hazırlanmasını teklif etti.

Ülkesinin bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretiminde Çin ile iş birliğinin devam ettirmeye hazır olduğunu kaydeden Mirziyoyev, bu çerçevede ülkeler arasında seyahat ve ticari mal dönüşümünün kolaylaştırılması amacıyla aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasından yana olduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca 2022'nin "Çin ve Orta Asya halklarının kültür ve sanat yılı" ilan edilmesini ve bu çerçevede çeşitli kültürel, spor ve diğer etkinliklerin yapılması teklifinde bulundu.

Mirziyoyev, bölgesel güvenliğin sağlanmasının önemine değinerek, "Güvenli İpek Yolu" konseptinin hayata geçirilmesi kapsamında Afganistan konusunda ortak girişimlerin koordinasyonunun devam ettirilmesinin önemini dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katıldığı toplantının ardından Orta Asya ülkeleriyle Çin arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da pekiştirilmesinin önemli konularını içeren Ortak Bildiri kabul edildi.