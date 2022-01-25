Üye Girişi
Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi - Son Dakika

Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi

25.01.2022 18:26
Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, engelsiz ticaret ve sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin hazırlanmasını teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, engelsiz ticaret ve sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Çin- Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin hazırlanmasını teklif etti.

Mirziyoyev, Orta Asya ve Çin Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bölge ülkeleriyle Çin arasında yük taşımacılığı ve bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi amacıyla sistemli çözümlerin hazırlanmasının önemini vurgulayarak, bu çerçevede "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolu inşaatının bu yıl başlatılmasını önerdi.

Mirziyoyev, Çin ile bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bu ülkeler arasında engelsiz ticaret ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin hazırlanmasını teklif etti.

Ülkesinin bulaşıcı hastalıklara karşı aşı üretiminde Çin ile iş birliğinin devam ettirmeye hazır olduğunu kaydeden Mirziyoyev, bu çerçevede ülkeler arasında seyahat ve ticari mal dönüşümünün kolaylaştırılması amacıyla aşı pasaportlarının karşılıklı tanınmasından yana olduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca 2022'nin "Çin ve Orta Asya halklarının kültür ve sanat yılı" ilan edilmesini ve bu çerçevede çeşitli kültürel, spor ve diğer etkinliklerin yapılması teklifinde bulundu.

Mirziyoyev, bölgesel güvenliğin sağlanmasının önemine değinerek, "Güvenli İpek Yolu" konseptinin hayata geçirilmesi kapsamında Afganistan konusunda ortak girişimlerin koordinasyonunun devam ettirilmesinin önemini dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katıldığı toplantının ardından Orta Asya ülkeleriyle Çin arasındaki çok yönlü ortaklığın daha da pekiştirilmesinin önemli konularını içeren Ortak Bildiri kabul edildi.

Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi
Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi
Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi
Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi - Son Dakika


Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen adam, duruşma sonrası abisini öldürdü         
19:16
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
18:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!
18:49 Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş
18:46 İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek
18:45 Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
18:34 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Bir fotoğraf üzerinden korkunç eleştiriler yaptılar
18:27 Güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model
18:22 Restoran ve Ekrem İmamoğlu, gündemi altüst eden balıkçı ziyaretini doğruladı!
18:21 "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız
18:02 İstanbul'daki hakim ve savcılar, hava koşulları nedeniyle iki gün idari izinli sayılacak
18:00 Ahmet Çakar'dan gündem olacak yorumlar! Torrent'e yakıştırdığı meslek taraftardan destek gördü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 19:24:47. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan, Çin-Orta Asya Ekonomik İşbirliği Yeni Stratejisi'nin oluşturulmasını önerdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement