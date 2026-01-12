Özbekistan'ın Altın Rezervleri Yüzde 61 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Özbekistan'ın Altın Rezervleri Yüzde 61 Arttı

12.01.2026 12:18
Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri 2024'te yüzde 61 artışla 66,3 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın önemli altın üreticilerinden Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri, geçen yıl yüzde 61 artışla 66 milyar 311 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Yıllık ortalama 120 tonla dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi arasında yer alan Özbekistan'ın altın-döviz rezervleri, Merkez Bankası verilerine göre 2025'te 25 milyar 130 milyon 200 bin dolar artış gösterdi.

Bankanın verilerine göre 1 Ocak 2025'te 41 milyar 181 milyon 600 bin dolar olan altın-döviz rezervleri, yüzde 61 artarak bu yıl 1 Ocak itibarıyla 66 milyar 311 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Ülkenin altın-döviz rezervlerinde altının payı 1 Ocak 2025'te 32 milyar 36 milyon 700 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakam, 23 milyar 55 milyon 700 bin dolar artış göstererek bu yıl 1 Ocak itibarıyla 55 milyar 92 milyon 400 bin dolara çıktı.

Altın-döviz rezervleri, 2024'e göre yüzde 19,1'e denk gelen 6 milyar 600 milyon dolarlık artışla 1 Ocak 2025 itibarıyla 41 milyar 181 milyon 600 bin dolara yükselmişti.

Kaynak: AA

Özbekistan, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

13:00
