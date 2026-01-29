Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktik oyun ile tamamladı.
Sivas ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor Maçı İçin Hazırlanıyor
