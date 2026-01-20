Özdağ: Emekli Maaşları Yetersiz

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "17 milyon emekli, dul ve yetimin çok büyük bir bölümü açlık sınırının 10 bin TL altında yoksulluk sınırının ise nerede ise beşte biri kadar maaş alıyorlar. Buna artık maaş denilemez, dense dense sosyal yardım veya asgari transfer denilebilir. Oysa emekli maaşı bir sosyal yardım değil emeklinim yıllarca çalışarak ödediği primlerin karşılığında hak ettiği ücrettir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emeklinin geçim sıkıntısından dert yandığı videoyu paylaşarak şunları kaydetti:

"17 milyon emekli, dul ve yetimin çok büyük bir bölümü açlık sınırının 10 bin TL altında yoksulluk sınırının ise nerede ise beşte biri kadar maaş alıyorlar. Buna artık maaş denilemez, dense dense sosyal yardım veya asgari transfer denilebilir. Oysa emekli maaşı bir sosyal yardım değil emeklinim yıllarca çalışarak ödediği primlerin karşılığında hak ettiği ücrettir.

Zafer Partisi emeklilere söz veriyor: Emekli maaşları açlık sınırının altında ve sizi yoksul bırakan bir maaşları olmayacak."