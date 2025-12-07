Özden Dalkılıç Girişimcilik Yolculuğunu Anlattı - Son Dakika
Özden Dalkılıç Girişimcilik Yolculuğunu Anlattı

07.12.2025 14:39
Bursa'da düzenlenen söyleşide Özden Dalkılıç, girişimcilik ve atölye kurma sürecini paylaştı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nce düzenlenen 'Girişimci Kafası Söyleşisi' programına eski gazeteci, seramik ustası Özden Dalkılıç konuk oldu. Atölye Aeden'in kurucusu Dalkılıç, hobiden mesleğe dönüşen yolculuğunu girişimcilere anlattı.

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen 'Girişimci Kafası Söyleşisi'nde iş dünyasındaki deneyimlerini katılımcılara anlatan Atölye Aeden kurucusu Özden Dalkılıç, girişimciliğin yalnızca hayal kurmakla sınırlı kalmadığını, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin ise istikrarlı çalışma, cesaret ve doğru planlamadan geçtiğini ifade etti. Mürvet Özçelik'in moderatörlüğünü üstlendiği programda yaratıcı düşünme, marka oluşturma ve sürdürülebilir üretim hakkında önemli bilgiler aktaran Dalkılıç, katılımcıları da kendi projelerini hayata geçirme konusunda cesaretlendirdi.

'HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM'

Girişimcilik yolculuğuna çıkmadan önce basın sektöründe çalıştığını ve yıllarca muhabirlik yaptığını söyleyen Özden Dalkılıç, hobisini mesleğe dönüştürme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Üniversiteden mezun olduktan sonra farklı kurumlarda pek çok deneyim edindim. Yaklaşık 10 yıl boyunca aktif olarak muhabirlik yaptım. Zor ama keyifli bir işti. Hamileliğimle birlikte önceliklerim değişti. Çocuğuma daha çok vakit ayırmak istedim ve kendi tercihimle işten ayrıldım. Yıllarca durmadan çalıştıktan sonra evde oturmak kolay olmadı. İçimde yeniden üretme isteği kabarmaya başladı. El işlerine olan yatkınlığım hep vardı. Ahşap boyar, takı tasarlar, örgü örerdim. Sonra seramik kurslarıyla bu dünyaya adım attım. Kendimi geliştirdikçe, 'Neden bunu bir atölyeye dönüştürmeyeyim?' düşüncesi içimde filizlendi. Aslında bu çocukluğumdan beri kurduğum bir hayaldi. Bugün o hayalin peşinden gitmekten büyük mutluluk duyuyorum."

'ÇALIŞARAK KENDİ SERMAYEMİ OLUŞTURDUM'

Tüm girişimci adaylarını korkmadan üretmeye davet eden ve girişimciliğin emek isteyen bir yol olduğunu söyleyen Dalkılıç, "Atölyemi kurabilmek için yeniden çalışmaya başladım ve kazandığım her kuruşu biriktirdim. Bu süreçte eşimin desteği benim için çok kıymetliydi. Bir yandan ailemiz için o çalışırken, ben de hayalimi gerçeğe dönüştürmek için kendi sermayemi oluşturdum. Seramik atölyesinin en önemli parçası fırındır. Onu KOSGEB desteğiyle aldım. 6 ay boyunca hem çalıştım hem biriktirdim, kalan tüm masrafları da kendi çabamızla tamamladık. Boyasını, badanasını bile biz yaptık. Tüm bu parçalar bir araya gelince, yıllardır içimde büyüttüğüm hayalim sonunda hayata geçti" dedi.

'BEĞENMEDİĞİM BİR ŞEYİ SATMAM'

Yaptığı hiçbir işi aceleye getirmeyi sevmediğini belirten Özden Dalkılıç, atölyesindeki üretim aşamasında da bunun geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Beğenmediğim bir şeyi satmam. Çünkü her ürüne emeğimi tek tek katıyorum. Çamura şekil verip bardağı oluşturuyorsunuz, pişiriyorsunuz, renklendiriyorsunuz, yeniden fırınlıyorsunuz. Bir bardak bile bazen bir haftada tamamlanıyor. Bu süreç sabır istiyor. Bu da benim huyum. Her aşamasıyla tek tek ilgilenmeyi sevdiğim için, ortaya çıkan ürünün hikayesi de ayrı bir değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

