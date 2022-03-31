ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Bakan Kurum, Paris'teki OECD Çevre Bakanları Toplantısı'nı AA'ya değerlendirdi:

"Tüm dünya ülkelerinin fikirlerini, önerilerini alıyoruz, yaptıkları çalışmaları dinliyoruz. Buradan alacağımız bilgi ve teknolojiyi İklim Kanunu'na yansıtarak ülkemizin geleceğine ilişkin planlamayı yapmak istiyoruz"

"(Sıfır Atık Mavi) Çevre Ajansıyla birlikte denizlerimizdeki, kıyılarımızdaki çevre denetimini online sürdürebileceğimiz yatırımlar yapıyoruz, gerek insansız hava araçlarıyla gerek deniz ve göllerdeki teknelerle bu çalışmalar yürütülecek"

"Rusya- Ukrayna kriziyle yerli, milli, 'kendi kaynaklarıyla kendine yeten' bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu bugün net bir şekilde görüyoruz"

(Zafer Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bakan Kirişci, tarımın temel paradigmasının stratejik ürünlerin üretilmesi olacağını açıkladı:

"Bitkisel üretim tarafı un, yağ, şeker... Bunlar stratejik ürünler, vazgeçilmez ürünler"

"Hububat kısmını kesinlikle bizim üretmemiz lazım. Orada kendimize yeterli olmamız lazım"

"Kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi gerekiyor. Bunun adına planlama, yönlendirme diyebilirsiniz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti, anne babasının acısı hiç dinmedi

Baba Hakkı Kiraz:

"Yüreğimiz yanıyor mu? Özlemiyor muyuz? Çok özlüyoruz. Hiç gece olmasını istemiyorum. Geceler bitmiyor. Rabbime şükürler olsun biz de onunla imtihan olduk. Ama sonuçta da dönüyorum diyorum ki 'Allah bu devlete bu millete zeval vermesin."

"Dosyayı (Berkin Elvan) Adli Tıp Kurumuna gönderiyor. 3 gün sonra siz gidiyorsunuz, bu olayı yapıyorsunuz. Sizin derdiniz, davanın bitmesi mi yoksa başka bir şey mi? Tabii ki derdiniz başka bir şey ama benim oğlumun ne günahı vardı?"

" Sami Bey'i (Berkin Elvan'ın babası) çağırdılar, o da gelmiş, seslenmiş de o teröristlere. 'Benim ciğerim yandı siz başkasının ciğerini yakmayın' diye. Ama dinlemediler. Demişler ki 'Seninle ilgili bir şey değil.' Niyete bakın. Şimdi bu böyleyken bunları savunan, 'Biz insan hakları, demokrasi savunuyoruz, savunucusuyuz, master yapmışız' diyen, mangalda kül bırakmayan sözüm ona adamlar, o gün dilini yuttu, kayıplara karıştı. Bu işte, insanın yüreğini yakan bunlar işte..."

(Murat Kaya/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İZLENİM - Korkuyu yenen Kievliler hayata yeniden sarılıyor

Savaşın başında marketleri dahi kapanan Kiev'de şimdi açık çiçekçi dahi bulunabiliyor

Kiev'de sirenler çalarken sabah koşusuna çıkan insanları görmek mümkün, bazı şehirlerde savaş havası bile hissedilmiyor

(Mustafa Deveci/Ali İhsan Çam/Lviv/Ankara)

5- Türk savunma sanayisinin yükselişi SAHA İstanbul'u Avrupa'da zirveye oturtacak

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş:

"Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeyiz ama makas çok kapandı. Çok hızlı bir büyüme trendimiz var. Birkaç ay sonra Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'daki "Aerospace Valley"inin de üzerinde bir büyüklüğe sahip olacak"

"25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan SAHA EXPO, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Yabancı firma ve delegasyon katılımlarıyla, yurt içinden 750 civarında stantlı katılım, 250 civarında ise stantlı yabancı katılım bekliyoruz"

(Tolga Yanık/İstanbul)

6- Aras Kuş Cenneti'nde geçen yıl sonbaharda 94 türden 7 bin kuş halkalandı

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ayşegül Çoban:

"Aras'ta 2021 yılı sonbahar dönemi halkalama sezonunda halkacılarımız, ekibimiz ve gönüllülerimizle 94 türden 7 bin kuş halkaladık. Bizim için bir sezonda 7 bin kuş halkalamak rekor oldu"

"Rüzgar, kar yağışı ve yağmur gibi iklim şartları hayvanların hareketlerini, göç yollarını kullanma stratejileri açısından etkiliyor. Bu süreçte iklim şartları kuşlar açısından elverişli olduğu için daha fazla kuş halkaladık"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Vatandaşların sahte teknik servislerle mağdur edilmesinin önüne geçilecek

Yeni tüketici düzenlemesiyle yetkili servis istasyonlarının Ticaret Bakanlığı sistemine kaydedilmesi ve diğerlerinin her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresini kullanması zorunlu oldu

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu:

"Tüketiciler, hangi marka olursa olsun Ticaret Bakanlığının 'www.servis.gov.tr' adresindeki Servis Bilgi Sistemi'ne girerek, bulundukları yere en yakın yetkili servisini öğrenebilir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

8- "Okumanın yaşı yoktur" deyip hayalindeki meslek için 72 yaşında okula döndü

Emekli olduktan 26 yıl sonra Ağrı Mesleki Eğitim Merkezinde eğitime başlayan 72 yaşındaki Ağrılı Cezmi Gültekin, hem hayalindeki elektrik tesisatçılığını öğrenip lise diploması almaya çalışıyor hem de azmiyle çevresindekilere örnek oluyor

Ortaokul mezunu Cezmi Gültekin:

"Kursa başladığımda yakın çevremden bana gülenler oldu. 'Bu yaşta gidip çalışacak mısın', '72 yaşından sonra iş öğrenip gidip devlet dairesinde mi çalışacaksın' diyenler oldu. Kimseye kulak asmıyorum. Bence çalışmanın ve okumanın yaşı yoktur"

(Abdullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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