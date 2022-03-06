ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Mart 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- RÖPORTAJ - Bakan Bozdağ, kadınlara ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yeni paketi AA'ya anlattı:

"Sadece boşanan kadını, eşi veya kız kardeşi koruyan değil, bütün kadınlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eyleminde cezaları artırıcı, caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli bir düzenleme getirilmektedir"

"(İyi hal indirimi) Yeni düzenlemede pişmanlığını gösteren davranışlar esas alınacak. Bu düzenlemeyle ucu açık, sınırsız takdiri indirime kapı aralayan ibareler kanun metninden çıkarılmaktadır"

"Bu paket, muhtemelen önümüzdeki günlerde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Meclis'te teklife dönüşebilir"

"Hekimlere de hakimlerin güvencesinin aynısını getiriyoruz. Tazminatı gerektiren bir durum olursa bu tazminatı, devlet vatandaşımıza ödeyecektir. Vatandaşımızın tazminat taleplerinin önüne bir engel koymuyoruz"

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'de 3 metrenin üzerinde tsunami olabilir

Boğaziçi Üniversitesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat:

"Yaklaşık 4 ila 7 dakika arasında tsunamiyle ilgili erken uyarıyı verebiliyoruz"

"Tsunami açısından ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz bizim için daha riskli. Tarihsel kayıtlara da baktığımızda Girit ve 12 Adalar civarında önemli tsunamiler olmuş. Marmara'da ise beklediğimiz tsunami, 7 şiddetinde büyük bir deprem sonrası olabilir"

(Mücahit Türetken-İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İstanbullu şirketler ihracatta tarihi zirveye ulaştı

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 27,1 artışla 14 milyar 985 milyon 333 bin dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracat rakamına ulaştı

Dünyanın 222 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin, Türkiye'nin ocak-şubat dönemi ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Türkiye Adalet Akademisi hakimlere "gerekçeli karar yazma eğitimi" verecek

Akademi Başkanı Muhittin Özdemir:

"Önümüzdeki günlerde ceza hukukunda 40 hakimimizi gerekçeli karar konusunda eğitici olarak eğiteceğiz. Bu yıl 1500 hakime inşallah gerekçeli karar yazma hususunda bir eğitim vermeyi planlıyoruz"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Dantel işler gibi kaynak yapan kadınlar bisiklet üretiminin de vazgeçilmezi

Manisa'da günde ortalama 1500 bisikletin üretildiği fabrikada titizlik gerektiren kaynak işçilikleri, kadın çalışanlar tarafından yapılıyor

Fabrikanın montaj ve tekerlek bölümü müdürü Yeliz Tüloğlu:

"Kadınların el becerileri erkeklere göre daha fazla. Kaynakta da ince ayrıntıları çok iyi yakalıyorlar"

(Ahmet Bayram/Manisa) (Fotoğraflı-Görüntülü)