Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışmaları Aydın SKS Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Organize edilen yarışmalara farklı kategorilerde toplam 15 sporcu öğrenci katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele azmi, centilmenlik ve sportif performans izleyenlerden takdir topladı. Yarışmalar sonucunda Otistik Genç Erkekler kategorisinde Gökhan Soner Mustafa Özer, Muhammet Furkan Küçükkılıç, Muhammet Can Salim ve Ali Mete dereceye giren sporcular oldu. Otistik Yıldız Erkekler kategorisinde ise Yiğit Alp Coşkun birinci, Samet Berke Kaya ikinci sırada yer aldı.

Genç Kızlar kategorisinde Ece Volkan il birincisi olurken, Genç Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalar sonunda Şükrü Mert Çelik, Yusuf Atacan Demircan ve Mahmut Kazan derece elde etti. Down Yıldız Erkekler kategorisinde İbrahim Kolsuz birinci, Samet Kolsuz ikinci, Mental Genç Kızlar kategorisinde Medine Ziftcioğlu il birincisi olarak yarışmaları tamamladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcu öğrencileri, antrenörleri ve görev alan hakemleri tebrik ederek dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. İl Müdürlüğü ayrıca özel sporculara yönelik sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - AYDIN