Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı

Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı
15.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği, 15 sporcu ile başarıyla gerçekleştirildi.

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışmaları Aydın SKS Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Organize edilen yarışmalara farklı kategorilerde toplam 15 sporcu öğrenci katıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele azmi, centilmenlik ve sportif performans izleyenlerden takdir topladı. Yarışmalar sonucunda Otistik Genç Erkekler kategorisinde Gökhan Soner Mustafa Özer, Muhammet Furkan Küçükkılıç, Muhammet Can Salim ve Ali Mete dereceye giren sporcular oldu. Otistik Yıldız Erkekler kategorisinde ise Yiğit Alp Coşkun birinci, Samet Berke Kaya ikinci sırada yer aldı.

Genç Kızlar kategorisinde Ece Volkan il birincisi olurken, Genç Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalar sonunda Şükrü Mert Çelik, Yusuf Atacan Demircan ve Mahmut Kazan derece elde etti. Down Yıldız Erkekler kategorisinde İbrahim Kolsuz birinci, Samet Kolsuz ikinci, Mental Genç Kızlar kategorisinde Medine Ziftcioğlu il birincisi olarak yarışmaları tamamladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcu öğrencileri, antrenörleri ve görev alan hakemleri tebrik ederek dereceye giren sporculara başarılarının devamını diledi. İl Müdürlüğü ayrıca özel sporculara yönelik sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:21:54. #7.11#
SON DAKİKA: Özel Sporcular Masa Tenisi Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.