Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor - Son Dakika
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Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

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Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor
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Özge Özpirinçci, babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi ölümünün üçüncü yılında andı. Kızı Mercan’ın dedesiyle dalış yapmayı hayal ettiğini anlatan oyuncu, “Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor. İyi ki sendin baba” sözleriyle özlemini dile getirdi.

Özge Özpirinçci, ALS hastalığıyla mücadele ederken 12 Ekim 2023’te hayatını kaybeden babası Kadri Emrah Özpirinçci için duygusal bir mesaj yayımladı. Oyuncu, babasının kendilerine söylediği bir sözü hatırlatarak kızı Mercan’la arasında geçen konuşmayı anlattı.

“TEK İSTEĞİM BENİ UNUTMAMANIZ”

Özpirinçci, mesajına babasının “‘Ben öldükten sonra tek isteğim beni unutmamanız’ demiştin” sözleriyle başladı.

Mercan’ın yaz boyunca dalıp denizin dibinden kabuk çıkardığını anlatan oyuncu, kızının bu merakını kendi çocukluğuna benzetti. Babasının dalışa çıktığı zamanlarda peşine takıldığını hatırlayan Özpirinçci, Mercan’a “Emrah dede senin bu hallerini görse acayip hoşuna giderdi” dediğini aktardı.

Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

MERCAN’IN DEDESİYLE İLGİLİ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Yazın ardından İstanbul’a döndüklerinde kızının hayallerinden söz ettiğini belirten oyuncu, Mercan’ın köpekbalıklarıyla kafes dalışı yapmak istediğini anlattı.

Kızına kendisinin onunla bu dalışı yapamayacağını söyleyen Özpirinçci, aldığı yanıtı şöyle aktardı:

“Bir an durdu ve dedi ki ‘Keşeki (evet keşeki) Emrah dedem yaşıyor olsaydı di mi anne? Onunla kafes dalışı yapardım, o hiç korkmazdı zaten dalgıçmış ya...’”

“SENİ DÜŞÜNMEDİĞİM BİR GÜNÜM GEÇMİYOR”

Kızının sözlerinin ardından yaşadığı duyguları anlatan Özpirinçci, mesajını babasına seslenerek tamamladı:

“Hem özlemden hem de mutluluktan birkaç damla yaş döküldü. Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor. İyi ki sendin baba.”

Özge ÖzpirinçciMagazinSon Dakika

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