Özgecan Aslan 11. Yılda Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgecan Aslan 11. Yılda Anıldı

11.02.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 yıl önce minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 yıl önce bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), mezarı başında anıldı.

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül ve babası Mehmet Aslan ile yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi. Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Anmada konuşan baba Mehmet Aslan, "Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız. 11 yıl geçmiş. Uzak diyarlardan ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara teşekkür ederim" dedi.

'HAYALLERİ, HEDEFLERİ VARDI'

Anne Songül Aslan da kızlarının 11 yıldır aralarında olmadığını dile getirerek, "Özgem göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu. Hayalleri, hedefleri vardı. 'Anne okuyup dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif bir çocuktu. Güler yüzlü, işinde gücünde, derslerine çalışan bir kızdı. Allah bu acıyı ona yaşatanlara aynı acıyı yaşatsın diyorum. Suçsuz, günahsız evlatlarımız bir bir gidiyor. Allah onlara aynısını yaşatsın" diye konuştu.

Anmanın ardından aile, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

Özgecan Aslan, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgecan Aslan 11. Yılda Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:07
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:20:21. #7.11#
SON DAKİKA: Özgecan Aslan 11. Yılda Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.