Özgecan Aslan 11. Yılda Anıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 11 yıl önce bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), mezarı başında anıldı.

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül ve babası Mehmet Aslan ile yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi. Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Anmada konuşan baba Mehmet Aslan, "Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız. 11 yıl geçmiş. Uzak diyarlardan ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara teşekkür ederim" dedi.

'HAYALLERİ, HEDEFLERİ VARDI'

Anne Songül Aslan da kızlarının 11 yıldır aralarında olmadığını dile getirerek, "Özgem göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu. Hayalleri, hedefleri vardı. 'Anne okuyup dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif bir çocuktu. Güler yüzlü, işinde gücünde, derslerine çalışan bir kızdı. Allah bu acıyı ona yaşatanlara aynı acıyı yaşatsın diyorum. Suçsuz, günahsız evlatlarımız bir bir gidiyor. Allah onlara aynısını yaşatsın" diye konuştu.

Anmanın ardından aile, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,