Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı
Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı

Özgür Özel\'den Erken Seçim Çağrısı
01.02.2026 17:37
CHP lideri Özgür Özel, yoksulları savunarak erken seçim istedi ve siyasi yola çıktıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben bir bahçıvanın torunuyum, emekli öğretmenlerin çocuğuyum. Benim amacım bu ülkede yoksulların evlatlarının hayata farkı kapatamayacakları kadar geriden başlamamasıdır." dedi.

Özel, Abide Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki konuşmasına, Çorum'a daha önce de geldiğini, kısa süre sonra erken seçim için yeniden geleceğini ifade etti.

Seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduklarını belirten Özel, "Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Bugün mücadele Türkiye'de sandığa güvenenlerle sandıktan kaçınanlar arasındadır. Bugün Türkiye'de mücadele otokrasiyle demokrasi arasındadır. Bugün mücadele millete, emekliye, emekçiye kulak tıkayanlar, sırt dönenlerle onlar için mücadele edenler arasındadır. Daha önce AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olsa da Çorum'un güzel insanlarına sesleniyorum. Artık yürüyüş 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır. Artık renklerini ay yıldızlı albayraktan alan Türkiye İttifakı'nda birleşme zamanıdır." diye konuştu.

Miting nedeniyle vatandaşların Çorum'daki meydanı doldurduğunu belirten Özel, asgari ücret ve emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Bugün CHP seçilse asgari ücretin 39 bin lira olacağını dile getiren Özel, "Emekli maaşı önce 1, sonra 1,5 asgari ücret olacak. Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV, KDV olmayacak. Yani mazot 58 lira değil 33 lira olacak. Emeklilere her bayram bir asgari ücret ikramiye verilecek. Kimse yoksulluğa terk edilmeyecek. Temel vatandaşlık geliriyle yoksul ailelerin tamamına geçinecekleri bir maaş verilecek. Vergi bunların dönemindeki gibi dolaylı yüzde 65, yani fabrikatörle çalışanından aynı vergi alınarak değil, çok kazanandan çok, az kazanandan az, kazanmayandan vergi alınmayan bir adil vergi düzeni kurulacak." ifadelerini kullandı.

Çorum 86. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi

Özel, Türkiye'de 85 "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenlediklerine işaret ederek, "Bugün Türkiye'de 86'ncı eyleme geldik. İlki Saraçhane'de idi. 'Yarın ne olacak?' dediler, 'Yarın da buradayız." dedik. 'Sonuna kadar buradayız. Kayyım gidene, İBB kendi içinden başkan vekilini seçene kadar buradayız.' dedik. 7 günde bitti. Maltepe'ye geçtik, arife günü 2,4 milyon kişi toplandık. Adımı Anadolu'ya attık. 'Her hafta sonu başka bir ildeyiz.' dedik. O gün bugündür. Mersin'den Van'a, Tekirdağ'dan Çorum'a, Yozgat'tan Konya'ya, Kayseri'ye kadar ama CHP'nin, ama AK Parti'nin güçlü olduğu yerlere gittik. 'Gitme, orası AK Partinin kalesi' dediler. Dedim ki, 'Artık kale siyaseti bitmiştir.' Bugün de buradan Çorum'dan haykırıyorum. Kale siyaseti bitmiştir. Çorum ne AK Parti'nin, ne başkasının kalesi değildir. Çorum bundan sonra milletin kalesidir." dedi.

Siyasi yürüyüşlerini mevki, makam beklemeden sürdürdüklerini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"100 yıl sonra bir daha bitap düşmüş bu memlekette hakkı yenmişlerin hakkını almak için, mağdurların mağduriyetini gidermek için, ezenlere karşı ezilenleri savunmak için açlara, yoksullara gelecek için ümit olabilmek için bir yola çıktık. Bu yol iktidar yoludur. Ama bu yol kendimiz için yürüdüğümüz bir yol değildir. Ben bir bahçıvanın torunuyum, emekli öğretmenlerin çocuğuyum. Benim amacım bu ülkede yoksulların evlatlarının hayata farkı kapatamayacakları kadar geriden başlamamasıdır. Eğitimde fırsat eşitliğidir. Çocuğun yatağa aç girmemesi, okula aç gitmemesi, okulda birinin beslenme çantasından muz, mandalina çıkarken öbürünün kuru ekmeğe bakmamasıdır. Zenginin çocuğu kana kana su içerken, yoksulun çocuğunun tuvalet çeşmesine ağzını dayamamasıdır. İşte bu yüzden bizim yürüyüşümüz sarayda oturmanın değil, milleti refaha kavuşturmanın yürüyüşüdür. Ekrem İmamoğlu o kolları kendi zengin olsun diye değil, yoksulun çocuğu da huzur bulsun diye sıvamaktadır."

Erken seçim çağrısı

CHP olarak erken seçim talep ettiklerinin altını çizen Özel, "Daha fazla kaçmadan seçim sandığını getirin. Bakın Çorum, ne söylüyor? 'Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

İstanbul için de seçim çağrısında bulunan Özel, şunları kaydetti:

"29 Mart Pazar günü İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Daha önce başbakan getirdin yendik. Meclis başkanı getirdin, bakan getirdin, yendik. Bakan, damat kimi bulursan adayını çıkar. Benim adayım belli. Ekrem Başkan için İstanbul'da seçimi yenileyelim. Tek şartım var. Eğer senin adayın kazanırsa, Ekrem Başkan da yok, o gün ben siyaseti bırakıyorum. Ama İstanbullu bir kez daha bu haksızlığa dur derse, evladını bir kez daha seçerse yakamızdan düşeceksin, erken seçim sandığını getireceksin. Hodri meydan."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

