Özgür Özel'den Hızır Orucu Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özgür Özel'den Hızır Orucu Mesajı

10.02.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Hızır oruçlarının kabulü için dileklerini paylaştı ve barış, adalet çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutulan Hızır oruçlarının, ibadetlerin ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alevi inancında Hızır, yolda kalanların yoldaşı, darda kalanların yardımcısıdır. Umudu tükenmiş her can 'Yetiş ya Hızır' diye onu çağırır. Hızır, her yerde hazır ve nazır olandır. Bugün ilk Hızır orucu tutuldu. Tüm canlarımızın tuttuğu oruçları, ibadetleri, paylaştığı lokmaları Hak katında kabul olsun. Hızır ayı, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu adalete, barışa, kardeşliğe vesile olsun, bolluk ve bereket getirsin, muhtaç olan herkese umut, şifa ve güç ulaştırsın. Birliğimiz, dirliğimiz daim, Hızır yoldaşımız olsun."

Kaynak: AA

Hızır orucu, Özgür Özel, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Hızır Orucu Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:17:43. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Hızır Orucu Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.