Özgür Özel'den Suç Örgütü İddialarına Yanıt

29.01.2026 14:32
CHP lideri Özgür Özel, suç örgütü iddialarını yalanladı, İYİ Parti ile ortak sorunları görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına ilişkin, "O iddialar doğru olsaydı, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?" dedi.

Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu'nu kutladı.

Özel, CHP'nin en kötü günlerinde İYİ Partinin acılarını ilk paylaşanların arasında olduğunu ifade etti.

Görüşmede en düşük emekli maaşı ile mevcut asgari ücreti konuştuklarını aktaran Özel, "Muhalefet partileri olarak iktidarla ne kadar derin bir ayrışma içerisinde olduğumuzu, hayal ettiğimiz ülkeyle AK Parti'nin dayattığı ülkenin ne kadar birbirinden farklı olduğunu ve hayallerimizin bizi nasıl bir arada tuttuğunu konuşma imkanı bulduk." dedi.

Bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davayla ilgili sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"O iddialar doğru olsaydı Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim? Parkeyi kaldırıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde parkenin altından 2 milyon euro çıkan görüntüler olsaydı ben o mahkemeye gidebilir miydim? O iddianameler olsaydı, ellerinde bu videolar olsaydı, delillerinin yüklendiği portallara, söyledikleri gibi 1200 tane cep telefonunun alınıp delegelere dağıtıldığı olsaydı, 560 milyar yolsuzluk olsaydı ben salona gidebilir miydim? Haydi o salona bir AK Parti milletvekili gelse ya. O iddiaları dinleyip de 'Gördünüz mü bakın neler olmuş?' dese ya. Hiçbiri yok arkadaşlar. O yüzden artık bugünden sonra gördüğümüz hiçbir şeye şaşırmayacağız."

CHP Genel Başkanı Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma salonuna getirilmesiyle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim oraya gittiğim araba partime ait. Aziz İhsan Aktaş'ın oraya geldiği arabanın kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Aziz İhsan Aktaş'ın etrafında ana muhalefet partisini koruyan, ana muhalefet partisinin genel başkanına devletin verdiği korumalardan çok koruma vermişler, Aziz İhsan Aktaş'ı koruyorlar. Kimi, kimden koruyorsunuz? Kimi, hangi kapıdan sokuyorsunuz?"

"Cumhuriyet'e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özel ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Türkiye'nin karşı karşıya olduğu problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Dervişoğlu, emeklilerin meselelerini, gençlerin sorunlarını ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını istişare ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet'i, "Ulusu oluşturan bireylerin ayrımsız ve eşit olarak devletle sözleşme yapması" olarak tanımlayan Dervişoğlu, "Kimliği ne olursa olsun bir vatandaşın refahının, özgürlüğünün, haklarının ve sorumluluklarının teminatı, Türk milletinin bir parçası olmaktan geçer. Hangi kimlik olursa olsun, kimlik gruplarını incitmemek gibi bir niyetin diyeti, Cumhuriyet'in kimliğini bertaraf etmek olamaz, olmamalıdır." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, 40 yıllık terörle mücadele döneminde Türk milletinin gösterdiği milli kimlik hassasiyetini anlamayanlara verilebilecek başkaca bir tavsiyenin olmadığını belirterek, "İmralı partisinin Türkiye'nin toplumsal hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir. Tüm bu yaşananların, gerek Atatürk'ün gerek beka söyleminin ve gerekse kardeşlik hikayelerinin arkasına sığınarak örtülebilecek bir günahı çok aştığı gerçeğidir. Herkes tarafından Cumhuriyet'e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşıyla ilgili soru üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"20 bin lirayla bir ailenin geçinebilmesi şayet mümkünse bu 20 bin liralık maaşı makul ve mazur görmek mümkündür. Ankara'nın en kenar semtinde ev kiralamaya kalksanız, bunun en az 25 bin lira olduğu gerçeğini görüyorsanız, bu maaşın ne kadar yetersiz olduğunu görürsünüz. İnsanlar, yoklukta eşitleniyor. Her 10 emeklinin sadece 1'inin maaşı asgari ücretin üzerinde. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız."

Kaynak: AA

