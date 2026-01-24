Özgür Özel'den Yaralı Vekile Geçmiş Olsun

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul'da düzenlediği yürüyüşe polis müdahalesi sırasında yaralanan İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Parti'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla İstanbul'da gerçekleştirdiği yürüyüşe polis ekipleri mudahale etti. Müdahale sırasında yaralanan DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, hastaneye kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özel, yaralanan İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
