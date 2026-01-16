Özgüvenç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Özgüvenç, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Özgüvenç, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
16.01.2026 15:17
Trabzonspor Kadın Takımı'nın teknik direktörü Özgüvenç, AA'nın fotoğraf oylamasına destek verdi.

Trabzon spor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Özgüvenç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Özgüvenç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" karelerini tercih eden Özgüvenç, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Özgüvenç, AA muhabirine, Gazze fotoğraflarından çok etkilendiğini söyledi.

Gazze'nin hassas bir konu olduğunu dile getiren Özgüvenç, "Benim için en önemlisi olan kız çocuklarının orada kendi karınlarını veya ailelerinin karınlarını doyurmak için girdiği sıra. Orada bile bir savaş var. Yemek yiyebilmek için bile orada bir savaş içerisindeler, savaşın içinde savaş yaşıyorlar diyebiliriz. Maalesef o beni çok etkiledi. Biz burada birçok şeyi beğenmezken onların boş tencereler uzatması biraz daha beni üzdü açıkçası." diye konuştu.

Özgüvenç, spor kategorisinde Trabzonsporlu Zubkov'un yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zubkov'un fotoğrafı fizik kurallarına aykırı bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi orada hakem bile kendi işini yapmayı bırakmış orada ki sanatsal kontrolü takip ediyor. Fizik kurallarına aykırı diyoruz ama tamamen dominant bir çalışmanın örneği. Bir oyuncu o kadar sıçrayıp, bu kadar iyi dengede durup, o kadar iyi bir kontrol yapıyorsa, gerçekten çok önemli bir fotoğraf, onunda hakkı verilmeli."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

