Padişahlara paha biçilmez yeni örtüler Bursa'dan - Son Dakika

Beylikten cihan devletine giden yolu açan Bursa'daki padişahların sandukalarına, asırlarca kalabilecek özellikte yeni püşideler (örtüler) işleniyor.



Başarılarıyla takdir edilen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, hünerli elleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Osmanlı Devleti'nin geleneksel el sanatlarını yaşatan kurum, gelecek nesillere de bu mirası taşıyor. Bursa'nın bağrında yatan padişahların türbelerine özenle sanduka örtüleri hazırlanıyor. 2,5 yıldır Osman Gazi'nin sandukası için yapılan püşidenin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor. Tarihi örtülerde milimetrik çalışma yapılıyor. Osman Gazi'nin sandukasındaki mevcut örtünün üzerindeki desenin kopyalanması, şablona çıkarılması ve çözümlenmesi 1.5 yıllık bir zaman aldı. Halen süren çalışmada, desenler altın iplerle işleniyor.



Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Nilüfer Karakoç, görev yapan kadroyla hem yeni ustalar yetiştiğini, hem de geleneğe bağlı üretim yapıldığını belirtti. Karakoç, farklı el sanatlarıyla üretilen eserler için özel siparişler de alındığını vurguladı. Karakoç, hünerli ellerden çıkan nadide eserlerin, özellikle devlet kurumlarınca konuklara takdim için tercih edildiğine dikkati çekti.



Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde, halen Sultan Ahmet'in türbesi için de örtü üretimi sürüyor. 1. Murad'ın Kosova'daki kabrine serilen örtü de, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanmıştı. 'Osmanlı beylik dönemi giysileri' için kumaş da dokunuyor. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde üretilen el emeği göz nuru eserlerin her birinin emek ve işçilik açısından çok kıymetli olduğu biliniyor. - BURSA