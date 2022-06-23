Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Taliban hükümetinin Başbakan Vekiline taziye

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkede meydana gelen depremde yaşamını yitirenler dolayısıyla taziyelerini iletti.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Ahund ile görüşmesinde İslamabad'ın bu zor zamanda kardeş Afganistan'ın yanında durduğunu vurgulayarak, ülkesinin Afgan depremzedelere gönderdiği yardımlarla ilgili detayları paylaştı.

Gulam Han ve Angoor Adda sınır kapılarının yaralı Afgan vatandaşlarının Pakistan'da tedavi edilmesi için açıldığını anımsatan Şerif, Pakistan'ın yardımlarının süreceğini belirtti.

Şerif, Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Ahund'a Pakistan halkı ve hükümeti adına depremde hayatını kaybedenler sebebiyle Afganistan ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti ve başsağlığı dileklerini iletti.

Pakistan, Afganistan'da dün meydana gelen deprem sebebiyle bu ülkeye 8 kamyon yardım yollamıştı.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 kişi yaralanmıştı.