Pakistan'da 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi
Pakistan'da 12 Militan Etkisiz Hale Getirildi

11.01.2026 12:35
Hayber Pahtunhva'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 terörist öldürüldü.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda 12 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) eyaletin Kuzey Veziristan ve Kurram bölgelerindeki operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı yürüttüğü birden fazla operasyonda 12 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan, bölgede kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırılarda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Militan, Güncel, Terör

