Pakistan'dan Afgan şoför ve nakliyecilere vize kolaylığı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kabil ile İslamabad arasındaki ticaretin gelişmesi için Afganistan'dan şoför ve nakliyecilere bir yıla kadar uzatılabilen çok girişli vize verileceğini bildirdi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Başbakan Şerif liderliğinde Bakanlar Kurulu toplandı.

Toplantının ardından Twitter'dan açıklamada bulunan Şerif, Kabil ile İslamabad arasındaki ticaretin gelişmesi için Afgan şoför ve nakliyecilere bir yıla kadar uzatılabilen çok girişli vize verileceğini belirtti.

Şerif, Pakistan'da yatırım yapmaları için elverişli bir ortam sağlamak ve onlara yardım etmek için Afganların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca Afganistan'dan gelen hastalar için vize politikasında kolaylık sağlanması kararlaştırıldı.