Pakistan Ordu'su Belucistan'da 41 Militanı Etkisiz Hale Getirdi

30.01.2026 13:56
Pakistan ordusu, Belucistan'da Hindistan destekli 41 militanı etkisiz hale getiren operasyonlar düzenledi.

Pakistan ordusunun Belucistan eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 41 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dawn gazetesinin Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Pakistan ordusu, Belucistan'a bağlı Panjgur ve Harnai bölgelerine 29 Ocak'ta iki ayrı operasyon düzenledi.

İstihbarat üzerine Harnai'ye sevk edilen Pakistan güçleri, "Hindistan destekli" olduğu belirtilen 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Panjgur'da da istihbarata dayalı düzenlenen operasyonda "Hindistan destekli" olduğu belirtilen 11 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirilerek imha edildi.

"Hindistan destekli" diğer militanlara yönelik bölgedeki operasyonlar sürüyor.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

