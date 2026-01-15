Palancıoğlu’ndan Yılın Kareleri Oylaması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Palancıoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkan Palancıoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini oylayan Palancıoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

Palancıoğlu, her yıl AA'nın yıl içindeki olaylardan derlediği fotoğraf seçkisinden beğendiği kareleri seçtiğini belirterek, muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Bir görüntünün 1000 kelimeye bedel olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Birçok şeyi konuşabiliriz, anlatabiliriz ama tek bir fotoğraf karesi, anlatılmak istenenin özetini en iyi şekilde aktarıyor. Fotoğraflardan çok etkilendik. Özellikle Gazze, çocukların açlık ve oradaki günlük yaşamla ilgili fotoğraflar insanı duygulandırıyor. Bilmediğimiz şeyleri de öğreniyoruz. Engelli boksu olduğunu bilmiyordum onu da burada öğrendik. Dolayısıyla fotoğraflar sadece görsellik açısından değil, içindeki bilgi açısından bizlere birçok yeni bilgi aktarıyor. Anadolu Ajansına yaptığı bu çalışma için teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.