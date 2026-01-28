Palandöken'de 232 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
Palandöken'de 232 cm Kar Kalınlığı

28.01.2026 11:34
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Hava sıcaklıkları da açıklandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez28.01.2026En düşükEn yüksek
PalandökenÇB-7-3
ErganKY-3-1
KartalkayaKY-2-1
NemrutKY-6-1
HakkariKKY-15-3
YıldızdağıKY01
SarıkamışÇB-90
KonaklıÇB-7-2
ErciyesKY-50
YalnızçamÇB-15-3
DavrazHKY-30
ÇambaşıÇB14
Murat DağıHKY-31
Gevaş AbalıKY-91
ZiganaGSY1219
IlgazÇB-22
HesarekKY-6-2
KartepeSY28
DenizliSY-33
AkdağÇB26
MersivanÇB-24
BozdağKY14
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı)

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.