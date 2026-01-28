Palandöken'de 232 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 232 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 232, Ergan'da 192, Kartalkaya'da 180, Hakkari'de 161, Nemrut'ta 160, Kümbet'te 144, Yıldızdağı'nda 136, Sarıkamış'ta 135, Konaklı'da 132, Karabük'te 120, Erciyes'te 105, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 94, Uludağ'da 82, Davraz'da 81, Çambaşı ve Yıldıztepe'de 80, Murat Dağı'nda 73, Gevaş Abalı'da 47, Zigana'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 39, Kartepe'de 38, Denizli'de 35, Süleymaniye'de 32, Akdağ'da 26, Mersivan'da 23, Saklıkent'te 15, Bozdağ'da 12 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|28.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|ÇB
|-7
|-3
|Ergan
|KY
|-3
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Nemrut
|KY
|-6
|-1
|Hakkari
|KKY
|-15
|-3
|Yıldızdağı
|KY
|0
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-9
|0
|Konaklı
|ÇB
|-7
|-2
|Erciyes
|KY
|-5
|0
|Yalnızçam
|ÇB
|-15
|-3
|Davraz
|HKY
|-3
|0
|Çambaşı
|ÇB
|1
|4
|Murat Dağı
|HKY
|-3
|1
|Gevaş Abalı
|KY
|-9
|1
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Ilgaz
|ÇB
|-2
|2
|Hesarek
|KY
|-6
|-2
|Kartepe
|SY
|2
|8
|Denizli
|SY
|-3
|3
|Akdağ
|ÇB
|2
|6
|Mersivan
|ÇB
|-2
|4
|Bozdağ
|KY
|1
|4
