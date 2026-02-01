Palandöken'de Kızak Pisti Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Palandöken'de Kızak Pisti Yoğun İlgi Gördü

Palandöken\'de Kızak Pisti Yoğun İlgi Gördü
01.02.2026 16:21
Yarıyıl tatilinde Palandöken Kızak Pisti'nde 25 bini aşkın misafir keyifli zaman geçirdi.

Erzurum'da Palandöken Belediyesi tarafında faaliyete geçirilen kızak pistinde yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafir kızak yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kent Ormanı'nda 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pisti ilgi görmeye devam ediyor.

Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulan aileler, yarıyıl tatilini de dolu dolu geçirdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yarıyıl tatilinde kızak pistinin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafirimiz geleneksel kızak pistinde keyifle vakit geçirdi. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Kent Ormanı'nın eşsiz doğasında bir yandan kızak keyfi yaşayan misafirlerimiz, diğer yandan muhteşem manzaranın sunduğu görsel şölenin tadını, Hızzek Cafe'de çıkarıyor."

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
