Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu
Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Yoğunluğu
01.02.2026 11:25
Yarıyıl tatilinde Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Otel ve pistlerde yoğun ilgi var.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinde oteller ve pistler yurt içi ve yurt dışından kayakseverlerle doldu.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Sezonu en erken açıp en geç kapatan tesislerden olan Palandöken, yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Yarıyıl tatili döneminde otellerdeki doluluğu yüzde 100'e ulaşan merkezde, aileler çocuklarıyla kızağa bindi, kayak ve snowboard ile yapay buz duvarından tırmanış yaparak keyifli vakit geçirdi.

"86 kilometre pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun, en güvenli kayak pistine sahibiz"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Erzurum'un Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en ünlü kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Palandöken'in dünyanın bütün ülkelerinde haklı bir tanınırlığa sahip olduğunu anlatan Çiftçi, "Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına indikten sonra 15 dakika içinde buraya gelme imkanı sunuyor. 86 kilometre pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun, en güvenli kayak pistine sahibiz." dedi.

Çiftçi, sezon başından itibaren her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin ciddi şekilde alındığını vurgulayarak, sömestir tatilinde kayak merkezinin yerli ve yabancılarla dolduğunu ifade etti.

"Şu an bütün otellerimiz dolu"

Palandöken'in ulusal ve uluslararası alanda tanındığına dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu sezon, geçen sene gelen yerli ve yabancı turistlerden daha fazla turist geldi. Bu, kayak merkezinin tanınırlığı ve bilinirliğinin arttığını gösteriyor. Şu an bütün otellerimiz dolu, o manada otel ve tesis sahipleri son derece memnun. Her türlü tedbir alınmış durumda. Biz bütün kayakseverleri, sporseverleri Palandöken'e davet ediyoruz. Güvenli kayağın merkezi Palandöken'de kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Vali Çiftçi, Palandöken'in kayak, snowboard kayaklı koşu gibi her türlü ekstrem sporlara açık olduğunu ifade ederek, geçen yıl 19 ülkeden Dünya Snowboard Kupası yarışlarına ev sahipliği yapan Palandöken'de bu sene aynı yarışların ikincisinin düzenleneceğini dile getirdi.

"Bu dönem rekor kırılacak"

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Avusturya ve İsviçre gibi çok sayıda ülkeden turistin Palandöken'i hem yarıyıl tatilinde hem de diğer dönemlerde tercih ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Otellerdeki doluluk oranlarına baktığımızda gelen yabancı turist sayısında büyük artış olduğunu gözlemliyoruz. Geçen seneki hedefimizden yüzde 50 daha iyi durumdayız. Bu dönem rekor kırılacak. Bunda ise Palandöken Kayak Merkezi'nde alınan güvenlik tedbirleri ve güvenli kayak merkezi olmamızın etkisi çok büyük. Burada jandarmamız sürekli devriye atıyor, yasak ilan ettiğimiz alanlara girişleri engelliyor, sağlık tedbirleri had safhada, Ejder 3200 şirketi tüm tedbirleri almış durumda. Biz istiyoruz ki insanlar buraya geldiklerinde güzel vakit ve tatil geçirip önümüzdeki yıllarda tekrar gelsinler."

"Türkiye'nin gözdesi"

Kayakseverlerden Kübra Ateş de kayak merkezinden ve sunulan hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gözdesi Palandöken Kayak Merkezi, pistleri çok güzel, bugün biraz sis var. Tatil döneminde bayağı kalabalık. Snowboard ve kayakçıları için çok güzel yer. Herkese tavsiye ederim." dedi.

İstanbul'dan gelen Sırat Çınar ise kar yağışıyla kayak merkezinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatarak, "Palandöken'i uzun pistleri nedeniyle tercih ediyorum, ayrıca diğer kayak merkezlerine göre burada yaptığımız harcamalar daha ekonomik. Fiyat performansı açısından Palandöken Türkiye'de 1 numara." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güvenlik, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Palandöken Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Yoğunluğu - Son Dakika
