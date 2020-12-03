Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 TL cezaya 4 taksit - Son Dakika

SAMSUN'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen 'Pamuk' isimli köpeğin sahibi H.S.'ye verilen 181 TL ceziaile kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, "Çok komik bir rakam ve üzücü. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart" dedi.

Havza'ya bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön ayakları kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek için HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti. İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk daha detaylı bir tedavi görebilmesi için Ankara'ya götürüldü. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de 628 TL ceza uyguladı. Cezaların 4 taksitle ödenebileceği öğrenildi. HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada 'Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?' paylaşımı yaptı.