Pamukkale Sporcuları Antalya\'da 19 Madalya Kazandı

03.01.2026 18:34
Pamukkale Olimpik Sporlar Kulübü, Antalya'da 19 madalya kazanırken, Ahmet Mete Boylu üç rekor kırdı.

Antalya'da gerçekleşen Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz, 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya kazandı. Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, şampiyonada üç Türkiye rekoru kırarak yarışmalara damga vurdu.

Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 24-28 Aralık 2025 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Yarışmada Galatasaray SK adına yarışan Denizlili sporculardan oluşan Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübünden 13 sporcu yer aldı. Pamukkale Olimpik Sporlar Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 2 gümüş, 2 bronz, 5 yaş grubu madalyası ile toplam 19 madalya kazandı. Son dönemin formuyla parlayan yıldız sporcularından Ahmet Mete Boylu yarışmaları üç ayrı dalda Türkiye Rekoru kırarak tamamladı. Açık Yaş Türkiye rekoru, 4x200m Serbest Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru ve 4x100m Karışık Bayrak 18 yaş Türkiye rekoru kıran Milli Sporcumuz yarışmalara damga vurdu. Boylu, yarıştığı 12 ayrı kategoride 10 altın, 2 gümüş madalya kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

