Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda Bilecik yönüne giden Z.D. (25) idaresindeki 11 ACU 680 plakalı otomobil, ilçe merkezindeki alt geçitte bariyere çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracın sürücüsü ile yanındaki M.D. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Pamukova'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?