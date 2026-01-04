Pamukova'da SUV Aracı Kadına Çarptı - Son Dakika
Pamukova'da SUV Aracı Kadına Çarptı

04.01.2026 03:39
Pamukova'da 80 yaşındaki Gülsüm Tetik, SUV aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde SUV tipi aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.S. yönetimindeki 34 HCN 228 plakalı SUV tipi araç, Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Turgutlu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Tetik'e (80) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yol kenarına savrulan Tetik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tetik'in cenazesi Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek yönlü kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.

Tetik'in, arızalanan telefonunu yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna götürdükten sonra evine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Pamukova, Turgutlu, Sakarya, Güncel, Kaza, Son Dakika

