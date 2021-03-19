Pamukova Kışlası'na İdlib şehidi Halil Demir'in ismi verildi - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, İdlib 'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşmüş, Demir'in naaşı Pamukova ilçesi Bacı Mahallesi Mezarlığı'nda 4 Şubat 2020'de toprağa verilmişti.??????

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir'in babası Süleyman Demir 'e Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Oktay Eren tarafından şilt verildi.

46. Mühimmat Bölüğünün önerisiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22 Şubat'ta onaylanan isim değişikliği sonrası 46 Mühimmat Bölüğünün girişindeki yeni tabela yerine asıldı.

Sakarya 'nın Pamukova İlçesindeki 46'ncı Mühimmat Bölüğünün Pamukova Kışlası olan adı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası olarak değiştirildi.

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