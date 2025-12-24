Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı

Papa\'dan Noel\'de ateşkes çağrısı
24.12.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı ve dünya genelinde Noel Yortusu dolayısıyla 24 saatlik bir ateşkese uyulması için çağrıda bulundu. Papa, Noel'in kutlandığı günde barış için dua edilmesini istedi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya- Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünya genelinde Noel Yortusu sebebiyle 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısında bulundu. Papa, dün akşam saatlerinde haftalık istirahatini geçirdiği Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo beldesindeki konutundan Vatikan'a gitmek üzere ayrıldığı sırada, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜM DÜNYADA 24 SAATLİK BİR ATEŞKESE SAYGI GÖSTERİLSİN"

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'ndan önce bir çağrısı olup olmadığı sorulan Papa 14. Leo, "Gerçekten de beni çok üzen şeylerden biri de Rusya'nın Noel ateşkesini reddetmesidir. Tüm iyi niyetli insanlara bir kez daha şu ricada bulunuyorum: En azından İsa'nın doğumunun kutlandığı bu günde Ukrayna'da ve tüm dünyada 24 saatlik bir ateşkese saygı gösterilsin." diye konuştu.

"GAZZE'DE HALEN ÇOK KIRILGAN BİR DURUMUN ORTASINDA BİR BAYRAMI KUTLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Orta Doğu'da özellikle de Gazze'deki durumun sorulması üzerine Papa, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'nın son günlerde Gazze'ye ziyaret ettiğini hatırlatarak, kendisinin de bir saat kadar önce Gazze Şehrindeki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Gabriel Romanelli ile telefonda görüştüğünü anlattı. Papa, Gazze'de ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes ve barış planına işaret ederek, "Halen çok kırılgan bir durumun ortasında bir bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Umuyoruz ki barış anlaşması ilerleme kaydedecektir." dedi.

Kaynak: AA

Noel Yortusu, Orta Doğu, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Noel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu leon tabiki doğru ayakkabı değil bizim çakma hoca gibi ki canını ortaya koyup savaş sahasına inip savaşı durdurabilir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a 55 milyon euroluk yıldız Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu
Kutupları aratmayan köy 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar
İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar İşte salonun karıştığı Barış Boyun davasında verilen cezalar
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü’nün ifadesi ortaya çıktı Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı
Kayseri’de oyun salonunda cinayet Kayseri'de oyun salonunda cinayet

10:15
Türkiye’nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
09:54
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı
09:17
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
09:04
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı
08:44
Türkiye’nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor
07:59
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti Ağır cezalar yolda
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 10:32:39. #7.12#
SON DAKİKA: Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.