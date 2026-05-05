Parfüm Atölyesi Külliye'de Gerçekleşti

05.05.2026 19:49
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde parfüm atölyesi yapıldı, katılımcılar kendi kokularını tasarladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Antik Çağdan Günümüze Parfüm Atölyesi" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, eğitmenler katılımcılara Anadolu koku kültürünün yolculuğunu ve parfüm yapımındaki önemli noktaları aktardı. Katılımcıların kendi kokularını ürettikleri bir atölye ilgi gördü.

Etkinliğe ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı TÜRKAK bünyesinde bulunan Uluslararası Koku Uzmanı ve Denetçisi Bihter Türkan Ergül, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Ergül, "İlk olarak Anadolu koku kültürünü anlattık. Daha sonra katılımcılarla Anadolu koku kültüründe Antik Çağ ve Osmanlı'ya ait formülleri organize ettik" dedi.

"Kokuya çok müsait bir genetiğiz"

Antik çağdan günümüze gelen kokuları bu atölye vasıtasıyla aktardıklarını, katılımcıların bu organizasyonda parfüm tasarlama deneyimini de yaşadıklarını aktaran Ergül, "Anadolu koku kültürünü geçen haftalarda Paris'te anlatmıştık. Şimdi de Külliye'de anlattık. Gerçekten içlerinde çok iyi parfüm yapan katılımcılar vardı. Bizim toplumumuz göçebe olduğu için kokuya çok müsait bir genetiğiz" diye konuştu.

Ergül, Anadolu koku kültürünün, Osmanlı, Selçuklu, Mezopotamya, Hitit, Mısır, Asur, Roma ve Bizans'taki koku yolculuğunun, katılımcılar tarafından çok büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Paris'te nisan ayında düzenlenen Parfüm Haftası'na (Paris Perfume Week) katıldıklarını söyleyen Bihter Türkan Ergül, burada da Anadolu koku kültürünün yolculuğunu anlattıklarını ve Burdur'un endemik bitki türlerini içeren dört farklı kokuyu uluslararası parfümörlerin beğenisine sunduklarını söyledi. Ergül kısa sürede yapılan bu iki etkinliğin kendileri ve Anadolu koku kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu vurguladı, "Anadolu koku kültürünü Paris'ten sonra Külliye'de de anlattık" diye konuştu.

Koku Akademisi eğitmenleri, parfüm yapımını anlattı

Koku Akademisi eğitmenlerinden; Selçuk Nergiz, Sefa Ertaş, Esma Özkan ve Rıfat Dalkıran, etkinlikte katılımcılara parfüm yapımındaki önemli noktaları aktararak tecrübelerini paylaştı. Eğitmenler, etkinliğe katılanlara parfüm akort etmeyi ve parfüm akort ederken kokuda üst nota ile alt notanın önemini aktardı, eğitmenler Anadolu koku kültürüyle ilgili tarihi bilgeleri paylaştı.

tkinlikte eğitmenlerden Rıfat Dalkıran Burdur Gülü ve bunun kullanımıyla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Esma Özkan ise Türkiye'de bulunan lavantaların özelliklerini katılımcılara aktardı.

Ayrıca katılımcılar da yaşadıkları deneyimden duydukları mutlulukları dile getirdi. Atölyede kendi kokusunu tasarlama fırsatı bulan bir katılımcı, Külliye'de gerçekleştirilen etkinliğin kendisine ilham olduğunu söyledi ve kariyerini bu yönde ilerletmek istediğini söyledi.

Birden fazla katılımcı, Anadolu koku kültürünün bu kadar zengin olduğunu bilmediklerini belirtti. Bir katılımcı da "Bizim kokularımızın bu kadar kaliteli olması ve bizim bilmiyor olmamız geç keşfetmemiz enterasan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

