Son Dakika Haberleri: Parktan Söktükleri Bankı Kameriyenin Çatısına Koydular

Parktan Söktükleri Bankı Kameriyenin Çatısına Koydular

55 dakika önce

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocuk parkındaki bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu.

Parktan Söktükleri Bankı Kameriyenin Çatısına Koydular, System.String[]
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocuk parkındaki bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu. Şüpheliler bazı kameriyeleri yakarken, çocuk oyun ekipmanlarına da zarar verdi.

Eğirdir Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi Altınkum Plajı yakınında oluşturulan çocuk oyun parkı dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Parktaki kameriyeleri yakan şüpheliler, bir bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu. Şüpheliler çocuk oyun ekipmanlarına da zarar verdi. Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine parka gelen belediye ekipleri ve polis inceleme yaptı.

'PARKLARIMIZA BU ŞEKİLDE SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Belediyemiz tarafından yaptırılan ve defalarca tamir ettirilen parklarımıza bu şekilde sahip çıktığınız için teşekkür ederiz. Parklarımızı bu hale getiren şahıs veya şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayıptır, yazıktır, acizliktir, kamu malına zarar vermektir" denildi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

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